Власти США усмотрели угрозу нацбезопасности в зрелых чипах из Китая —цепочк...

Власти США усмотрели угрозу нацбезопасности в зрелых чипах из Китая —цепочки поставок будут тщательно провереныМинистерство торговли США заявило в четверг, что тщательным образом исследует цепочку поставок полупроводников и национальной оборонной промышленной базы США, чтобы решить проблемы национальной безопасности, связанные с чипами, поставляемыми из Китая.