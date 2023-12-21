Власти США усмотрели угрозу нацбезопасности в зрелых чипах из Китая —цепочк...

Власти США усмотрели угрозу нацбезопасности в зрелых чипах из Китая —цепочки поставок будут тщательно провереныМинистерство торговли США заявило в четверг, что тщательным образом исследует цепочку поставок полупроводников и национальной оборонной промышленной базы США, чтобы решить проблемы национальной безопасности, связанные с чипами, поставляемыми из Китая.
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