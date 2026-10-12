На Белорусской бирже рубль РФ укрепился, доллар и юань упали

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 октября курс доллара снизился до 3,0107 рубля, а курс 10 юаней — до 4,5116 рубля.
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