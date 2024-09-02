ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО» ОТКРЫЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА «МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕДЕЛЕ КИНО»  

С 14 по 21 декабря 2024 года в Москве при содействии Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России пройдёт Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days).
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