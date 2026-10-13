Расчеты Д-30 разрушили опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщает о разрушении опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Это сделали расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 .
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