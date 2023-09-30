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Медведев: СВО продлится до полного уничтожения нацистского режима в Киеве

Медведев: СВО продлится до полного уничтожения нацистского режима в Киеве

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в Telegram, когда закончится СВО. «Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий», – отметил он.

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