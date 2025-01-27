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"Купол Донбасса" сорвал 165 террористических атак дронов ВСУ в ДНР

"Купол Донбасса" сорвал 165 террористических атак дронов ВСУ в ДНР

Национальный антитеррористический комитет За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 165 вражеских беспилотников над Донецком и Макеевкой.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
А купол Курска, Белгорода, Брянска и Орла можно сделать?
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19 час.

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