"Купол Донбасса" сорвал 165 террористических атак дронов ВСУ в ДНР

Национальный антитеррористический комитет За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила 165 вражеских беспилотников над Донецком и Макеевкой.
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