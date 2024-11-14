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Может ли дезинфицировать крепкое спиртное?

Может ли дезинфицировать крепкое спиртное?

Да, но только наружно Большинство микроорганизмов уничтожается обычной водкой. Напитки крепостью 70 градусов и выше убивают все клеточные микроорганизмы и нейтрализуют оболочечные вирусы.

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Комментарии
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Sema
Да, чистый спирт или даже крепкие спиртные напитки, годятся, пожалуй, только для наружного применения. А вот вино – это дар людям от Бога. В Священном Писании записаны слова: «Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека» (Псалом 103:14,15).
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