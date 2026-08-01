WP: американский генерал предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич предупредил Пентагон о нехватке сил для защиты Израиля от ударов Ирана с использованием баллистических ракет.
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