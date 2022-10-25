Немцы просят у Шольца поговорить с Путиным, чтобы он понизил уровень цен в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно отреагировал на жалобы избирателей на сильно возросшие цены и просьбу поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы он помог урегулировать ситуацию и повысить уровень жизни.
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