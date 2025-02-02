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Умер отец Ростислава Хаита, экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Валерий Хаит

Умер отец Ростислава Хаита, экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Валерий Хаит

Трагическую новость сообщил «Всемирный клуб одесситов» — умер ветеран КВН и отец одного из создателей «Квартета И» Валерий Хаит.

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