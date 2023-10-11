Женщину со слуховым аппаратом разыскивают в Приморье

В Приморье объявлен поиск 56-летней Ирины Грищенко из Уссурийска. 7 октября женщина перестала выходить на связь с родственниками, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".