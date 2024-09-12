Маринуем на зиму острый перец вместо болгарского: кавказский маринад делает его шедевром

Обычно на холода заготавливают болгарские перцы, но мы предлагаем взять вместо них острые. После маринования в смеси кавказских трав, с добавлением чеснока, такие перцы потеряют некоторую часть горечи, зато на первый план выйдет их вкус.
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