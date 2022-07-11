Как предупреждением снимают ответственность за бойню сограждан

Вот уже второй день воспаленные умы всех заинтересованных граждан в Украине, России и на всем коллективном Западе будоражат откровения министра обороны Украины Алексей Резникова и вице-премьера по «деоккупации украинской земли» Ирина Верещук.
Вот уже второй день воспаленные умы всех заинтересованных граждан в Украине, России и на всем коллективном Западе будоражат откровения министра обороны Украины Алексей Резникова и вице-премьера по «деоккупации украинской земли» Ирина Верещук.
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