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Как предупреждением снимают ответственность за бойню сограждан

Как предупреждением снимают ответственность за бойню сограждан

Вот уже второй день воспаленные умы всех заинтересованных граждан в Украине, России и на всем коллективном Западе будоражат откровения министра обороны Украины Алексей Резникова и вице-премьера по «деоккупации украинской земли» Ирина Верещук.

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