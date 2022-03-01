The Moscow Post

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Шестой день специальной операции России на Украине: онлайн

Шестой день специальной операции России на Украине: онлайн

В переговорах о мире взята пауза, в ЛНР сообщили о получении контроля над 15 населенными пунктами.11:02 В ДНР сообщают об освобождении шести населенных пунктов:Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное10:54 Глава Народной милиции ДНР Басурин заявил об открытии двух гуманитарных коридоров для мирных жителей Мариуполя, они могут покинуть город до 2 марта10:53 Глава ДНР Пушилин заявил, что темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика10:52 В ДНР заявили, что украинские националисты нападают на украинскую военную технику и выдают ее за российскую, чтобы получить вознаграждения.

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