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Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. «В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — приводит РИА Новости сообщение Мещанского суда Москвы.

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