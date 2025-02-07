Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. «В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — приводит РИА Новости сообщение Мещанского суда Москвы.
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