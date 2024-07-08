Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

Всем прекрасно известно, что главные патриотические силы страны мужественно сидят в депутатских и чиновничьих кабинетах.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Давай вместе менять! Я уже в курсе!
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3 час.
Александр Рожков
Ну да. Вы белые и пушистые. А партии кто выбирает? Почему у ЕР абсолютное большинство? А кому она подчинена и кто ее создатель вы канашна глупенькие не знаете, не в курсе... Убогенькие. Мине вас так жалко, так жалко...
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2 час.
Игорь Василевский
Ушел с госслужбы, предьявил в налоговую заработки, купил зарубежную недвижку. Законом не преследуется. Своровал во время службы - пожалуйте в тюрьму... Ну, а коммунисты... какие же они нехорошие!! Предложили серпом и по самому любимому!!!
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12 мин.

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