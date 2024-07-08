«Чудовищный беспредел!»: Изверг из Госдумы предложил запретить депутатам-патриотам иметь недвижимость на Западе! Куда мы катимся?!

Александр Рожков

Ну да. Вы белые и пушистые. А партии кто выбирает? Почему у ЕР абсолютное большинство? А кому она подчинена и кто ее создатель вы канашна глупенькие не знаете, не в курсе... Убогенькие. Мине вас так жалко, так жалко...