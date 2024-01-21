Как перестать беспокоиться по пустякам

Беспокойство по тому или иному поводу зачастую обусловлено неопределенностью. Но жизнь устроена так, что ничего определенного в ней не существует, абсолютная уверенность в чем-либо – не больше, чем иллюзия.
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