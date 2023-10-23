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Царьград

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В аккаунтах Лепса и Газманова на Spotify появились проукраинские лозунги

В аккаунтах Лепса и Газманова на Spotify появились проукраинские лозунги

В Spotify взломали аккаунты исполнителей Олега Газманова и Григория Лепса.Персональные страницы популярных российских певцов Григория Лепса и Олега Газманова на стриминговом сервисе Spotify были взломаны.

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