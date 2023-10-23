В аккаунтах Лепса и Газманова на Spotify появились проукраинские лозунги

В Spotify взломали аккаунты исполнителей Олега Газманова и Григория Лепса.Персональные страницы популярных российских певцов Григория Лепса и Олега Газманова на стриминговом сервисе Spotify были взломаны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии