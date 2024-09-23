Где смотреть бой Альдо – Баутиста на UFC 307, во сколько начало прямой трансляции 6 октября

В воскресенье, 6 октября 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из событий турнира пройдет схватка в легчайшем весе между бразильцем Жозе Альдо и американцем Марио Баутистой.
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