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Военный эксперт Анпилогов: в атомной отрасли Россия опередила Запад на десятилетия

Военный эксперт Анпилогов: в атомной отрасли Россия опередила Запад на десятилетия

Россия в атомной отрасли "серьезно ушла в отрыв", опередив страны Запада на десятилетия. Сегодня по-настоящему независимые страны поручают именно российским специалистам строительство АЭС, как это происходит на примере Турции, поскольку до исследований такого уровня другие государства не дошли, заявил в беседе с Tsargrad.

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