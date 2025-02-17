Россия в атомной отрасли "серьезно ушла в отрыв", опередив страны Запада на десятилетия. Сегодня по-настоящему независимые страны поручают именно российским специалистам строительство АЭС, как это происходит на примере Турции, поскольку до исследований такого уровня другие государства не дошли, заявил в беседе с Tsargrad.