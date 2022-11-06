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Британский адвокат Али Риза заявил, что Запад мог предотвратить начало украинского кризиса

Британский адвокат Али Риза заявил, что Запад мог предотвратить начало украинского кризиса

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail выразил уверенность, что Соединённые Штаты, а также Великобритания могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы прислушались к требованиям России.

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