Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail выразил уверенность, что Соединённые Штаты, а также Великобритания могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы прислушались к требованиям России.
Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для кипрского издания Cyprus Mail выразил уверенность, что Соединённые Штаты, а также Великобритания могли предотвратить начало украинского конфликта, если бы прислушались к требованиям России.
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