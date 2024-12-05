«Нюхаешь и бежишь». Комик Соболев разговорил Ротенберга и Кузнецова во время матча

Спросил о важном. Матч СКА и московского «Динамо» (2:4) запомнился не только событиями на льду. Под такую вывеску КХЛ организовала необычную активность: интервью у участников игры брал комик Илья Соболев.
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