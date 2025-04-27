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Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию

Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ни беспрепятственного прохода по Днепру, ни Харьковской области, ни Запорожской АЭС ( во главе с американцами), ни четырех возвращенных областей ДЕ-ФАКТО (только де-юре!)... Вот, что скажет Трампу и тем, кто с ним согласится, русский народ. Еще на ДНЕПРЕ ИХ НЕ ХВАТАЛО. ПРОИГРАЛИ, ТАК ПРОИГРАЛИ. Днепр должен войти в ДЕМИЛИТАРИЗОВАННУЮ ЗОНУ!
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16 час.
Андрей
Пора России применять опыт англосаксов в вопросах &quot;ковровых бомбардировок&quot; по городам Украины...
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13 час.
Сергей Oблезов
Почему какой то мудила размышляет, что России забирать, что не забирать-противно! Продолжаем по привычке пресмыкаться!
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8 час.
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