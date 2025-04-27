Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time и рассказал, каким видит завершение конфликта на Украине.
Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Ни беспрепятственного прохода по Днепру, ни Харьковской области, ни Запорожской АЭС ( во главе с американцами), ни четырех возвращенных областей ДЕ-ФАКТО (только де-юре!)... Вот, что скажет Трампу и тем, кто с ним согласится, русский народ. Еще на ДНЕПРЕ ИХ НЕ ХВАТАЛО. ПРОИГРАЛИ, ТАК ПРОИГРАЛИ. Днепр должен войти в ДЕМИЛИТАРИЗОВАННУЮ ЗОНУ!
Ответить
16 час.
Андрей
Пора России применять опыт англосаксов в вопросах "ковровых бомбардировок" по городам Украины...
Ответить
13 час.
Сергей Oблезов
Почему какой то мудила размышляет, что России забирать, что не забирать-противно! Продолжаем по привычке пресмыкаться!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии