Трамп: Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию

Evgenija Palette

Ни беспрепятственного прохода по Днепру, ни Харьковской области, ни Запорожской АЭС ( во главе с американцами), ни четырех возвращенных областей ДЕ-ФАКТО (только де-юре!)... Вот, что скажет Трампу и тем, кто с ним согласится, русский народ. Еще на ДНЕПРЕ ИХ НЕ ХВАТАЛО. ПРОИГРАЛИ, ТАК ПРОИГРАЛИ. Днепр должен войти в ДЕМИЛИТАРИЗОВАННУЮ ЗОНУ!