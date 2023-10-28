Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах SteamВ настоящее время в The Finals проводится широкомасштабное игровое тестирование, которое взорвало чарты Steam, что позволило игре обойти GTA 5, Baldur’s Gate 3 и Rust.
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