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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах...

Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах...

Количество игроков в открытом бета-тесте The Finals стремительно растет в чартах SteamВ настоящее время в The Finals проводится широкомасштабное игровое тестирование, которое взорвало чарты Steam, что позволило игре обойти GTA 5, Baldur’s Gate 3 и Rust.

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