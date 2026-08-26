В Архангельской области неплательщика алиментов нашли в очереди на паром

Мужчину доставили в отделение судебных приставов, где на него составили административный протокол.В 2023 году суд обязал 41-летнего мужчину выплачивать алименты на содержание двоих детей в размере половины прожиточного минимума.
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