Сентябрьское небо: равноденствие, планеты и новые данные о Бетельгейзе

Сентябрь традиционно становится одним из самых интересных месяцев для любителей астрономии. Летние белые ночи уходят, темное время суток постепенно увеличивается, а значит, у наблюдателей появляется больше возможностей для изучения звездного неба.
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