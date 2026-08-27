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Сентябрьское небо: равноденствие, планеты и новые данные о Бетельгейзе

Сентябрьское небо: равноденствие, планеты и новые данные о Бетельгейзе

Сентябрь традиционно становится одним из самых интересных месяцев для любителей астрономии. Летние белые ночи уходят, темное время суток постепенно увеличивается, а значит, у наблюдателей появляется больше возможностей для изучения звездного неба.

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