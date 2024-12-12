🇮🇱🇵🇸 Поздней ночью на Западном берегу реки Иордан произошел очередной теракт: неподалеку от небольшого поселения Аль-Хадер к югу от Иерусалима боевик открыл огонь по автобусу с мирными жителями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇮🇱🇵🇸 Поздней ночью на Западном берегу реки Иордан произошел очередной теракт: неподалеку от небольшого поселения Аль-Хадер к югу от Иерусалима боевик открыл огонь по автобусу с мирными жителями.
Свежие комментарии