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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Похитить Мбаппе и других богатых людей планировал 18-летний преступник из Франции. Его заключили под стражу

18-летний Клеман Л. попал под стражу из-за планов ограбить или похитить нескольких богатых людей, включая форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

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