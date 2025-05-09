Майя Санду: «Победа мира вернула нам надежду на будущее»

Глава государства Майя Санду, председатель парламента Игорь Гросу, премьер-министр Дорин Речан, а также еврокомиссар по расширению Марта Кос возложили сегодня утром цветы к Мемориальному комплексу «Вечность» в Кишинёве в память о павших во Второй мировой войне.