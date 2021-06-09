На случай пожаров и наводнений в Уссурийске создали пункты временного размещения

В Уссурийске на случай чрезвычайных ситуаций создали 30 пунктов временного размещения населения. Функционировать пункты будут только после официального объявления особого режима на территории Уссурийска, они разместятся в гостиницах, домах культуры и студенческих общежитиях, сообщает ИА UssurMedia.