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Заноза

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Израиль против ХАМАС: Четыре месяца позора

Израиль против ХАМАС: Четыре месяца позора

Тридцать лет благополучия страны и репутацию ЦАХАЛ Нетаньяху отправил псу под хвост Прекрасным примером того, как быстро рушится благополучное по мировым меркам государство, можно считать сегодняшнюю ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Евгеи обосрались. Жидов мочат как и хохлов на усраине.
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Израиль получит сполна то, что заслужил, обратная тяга!
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3 час.

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