Израиль против ХАМАС: Четыре месяца позора

Тридцать лет благополучия страны и репутацию ЦАХАЛ Нетаньяху отправил псу под хвост Прекрасным примером того, как быстро рушится благополучное по мировым меркам государство, можно считать сегодняшнюю ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
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