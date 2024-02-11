Израиль против ХАМАС: Четыре месяца позора

Тридцать лет благополучия страны и репутацию ЦАХАЛ Нетаньяху отправил псу под хвост Прекрасным примером того, как быстро рушится благополучное по мировым меркам государство, можно считать сегодняшнюю ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.