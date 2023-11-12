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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

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Комментарии
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Людмила Голованова
По моему ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ!  И это из за них столько ребят погибло в первые месяцы СВО!  Ошибка Путина, что начав операцию, он не проверил на вшивость всех, кто имел отношение к СВО. Да и сейчас там таких тварей полно. КГБ надо работать лучше и возобновить институт информаторов народа. Потому что народ знает и видит гораздо больше чем сидящие в высоких кабинетах!
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5 час.
Vlad Snegin
А вы думали ,что ИВС просто так перед войной &quot;перетрахивал&quot; элиту!?
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5 час.
Юрий Золотарев
Ну чтО тут скажешь?? Если гибель наших ребят в СВО не на совести предателя, то ЧТО тогда? Если не &quot;вышка&quot;, то обеспечить ему на зоне &quot;опускание&quot; до конца срока, т.е. пока будет жить, если не повесится. Пускай так и ползает по зоне на четвереньках, отмаливая свой смертный грех перед родственниками погибших российских ребят!
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4 час.

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