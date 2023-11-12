Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель

Людмила Голованова По моему ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ! И это из за них столько ребят погибло в первые месяцы СВО! Ошибка Путина, что начав операцию, он не проверил на вшивость всех, кто имел отношение к СВО. Да и сейчас там таких тварей полно. КГБ надо работать лучше и возобновить институт информаторов народа. Потому что народ знает и видит гораздо больше чем сидящие в высоких кабинетах!

Vlad Snegin А вы думали ,что ИВС просто так перед войной "перетрахивал" элиту!?