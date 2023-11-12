Американцы вынуждены будить спящих агентов, чтобы отсрочить разгром укровермахта Александр Ситников Фото: Сергей Бобылев/ТАСС В Соединенных Штатах признают, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине.
Из элиты на нары: в Москве арестован высокопоставленный предатель
Комментарии
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Людмила Голованова
По моему ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ! И это из за них столько ребят погибло в первые месяцы СВО! Ошибка Путина, что начав операцию, он не проверил на вшивость всех, кто имел отношение к СВО. Да и сейчас там таких тварей полно. КГБ надо работать лучше и возобновить институт информаторов народа. Потому что народ знает и видит гораздо больше чем сидящие в высоких кабинетах!
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5 час.
Vlad Snegin
А вы думали ,что ИВС просто так перед войной "перетрахивал" элиту!?
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5 час.
Юрий Золотарев
Ну чтО тут скажешь?? Если гибель наших ребят в СВО не на совести предателя, то ЧТО тогда? Если не "вышка", то обеспечить ему на зоне "опускание" до конца срока, т.е. пока будет жить, если не повесится. Пускай так и ползает по зоне на четвереньках, отмаливая свой смертный грех перед родственниками погибших российских ребят!
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4 час.
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