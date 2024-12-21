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Лайпсик может перейти в «Сибирь»: «Есть обоюдный интерес» 

«У Лайпсика и «Сибири» есть обоюдный интерес к возможной сделке», – сказал Алеша Пилко. Ранее 30‑летнего игрока «Автомобилиста» не забрали из списка отказов и он был переведен в «Горняк-УГМК».

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