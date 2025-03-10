Наследники "Черкизона": Какие объекты в России контролируют азербайджанские миллиардеры? Журналисты отдела расследований "Первого русского" изучили рейтинг миллиардеров России, и выяснили, что 48-е и 50-е место в нём принадлежит выходцам из Азербайджана Нисанову и Илиеву.
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