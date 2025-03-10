Наследники "Черкизона": Какие объекты в России контролируют азербайджанские миллиардеры?

Vladimir Lioubimcev

ВСЕ зависит от российского правительства. С НИХ нужно требовать ответ и отчет по подлобным проблемам... Главное, простые люди, граждане России, задаются подобными вопросами, а правительство... вроде его вовсе и не существует. Считают, что подобное поведение иностранцев - это нормально?