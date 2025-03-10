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Наследники "Черкизона": Какие объекты в России контролируют азербайджанские миллиардеры?

Наследники "Черкизона": Какие объекты в России контролируют азербайджанские миллиардеры?

Наследники "Черкизона": Какие объекты в России контролируют азербайджанские миллиардеры? Журналисты отдела расследований "Первого русского" изучили рейтинг миллиардеров России, и выяснили, что 48-е и 50-е место в нём принадлежит выходцам из Азербайджана Нисанову и Илиеву.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ВСЕ зависит от российского правительства. С НИХ нужно требовать ответ и отчет по  подлобным проблемам... Главное, простые люди, граждане России, задаются подобными вопросами, а правительство... вроде его вовсе и не существует. Считают, что подобное поведение иностранцев - это нормально?
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