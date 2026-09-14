"Троицу" Рублёва изъяли из иконостаса Троице-Сергиевой лавры из-за работ с витриной

Икону "Троица" Андрея Рублёва изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время анализа климатической витрины, сообщили в РБК.
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