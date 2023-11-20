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Лайне пропустил матч с «Флайерс» по решению тренера. У форварда «Коламбуса» 2+1 и «минус 6» в 9 играх сезона

Форвард «Коламбуса» остался в запасе и не сыграл против «Филадельфии» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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