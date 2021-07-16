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Кубок Казахстана. 2-й тур. Группа С. «Астана» победила «Актобе». Обзор матча

«Астана» на своем поле победила «Актобе» (3:2) в рамках 2-го тура Olimpbet-Кубка Казахстана. Голы за столичный клуб забили Марин Томасов (13’) и Тигран Барсегян (71’).

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