В Ростовской области убийце, нанёсшему 60 ударов топором, дали 13 лет

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила в силе приговор, вынесенный за зверское убийство.
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