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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА сыграет с «Народной Командой» в Ростове-на-Дону 1 июня

Матч СКА – «Народная Команда» пройдет в Ростове-на-Дону, сообщил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

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