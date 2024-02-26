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Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации являются манипуляцией.

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