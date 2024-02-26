Депутат Журавлев назвал слова Зеленского про потери ВСУ манипуляцией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации являются манипуляцией.
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