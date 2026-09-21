Дмитриев допустил работу с АдГ по «Северному потоку»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможности совместной работы с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по восстановлению газопровода «Северный поток».
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