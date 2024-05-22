В Госдуме раскритиковали муфтия Москвы, выступившего против запрета никабов

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Высказывания зампреда духовного управления мусульман России, московского муфтия Ильдара Аляутдинова о том, что запрет на ношение никабов негативно повлияет на отношения государства с мусульманскими странами, вызывают недоумение.
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