В Госдуме раскритиковали муфтия Москвы, выступившего против запрета никабов

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Высказывания зампреда духовного управления мусульман России, московского муфтия Ильдара Аляутдинова о том, что запрет на ношение никабов негативно повлияет на отношения государства с мусульманскими странами, вызывают недоумение.