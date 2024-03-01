Мошенники украли у пенсионерки в Петербурге около 17 миллионов рублей

Пенсионерка в Санкт-Петербурге потеряла квартиру и более 17 миллионов рублей после разговора с телефонными мошенниками В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка оказалась жертвой мошенников, лишившись своей квартиры и суммы, превышающей 17 миллионов рублей.