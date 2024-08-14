Вице-премьер Сербии Вулин: Путин популярен в Европе за счет российских ценностей

Как заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин, Владимир Путин популярен в странах Западной Европы и даже Германии, поскольку Россия поддерживает традиционные ценности, близкие и европейцам, а им сейчас навязывают общество, в котором нет ни Бога, ни семьи.