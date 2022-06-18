Алонсо стартует с первого ряда впервые с 2012 года

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо начнет Гран-при Канады со второй позиции. Двукратный чемпион мира не стартовал с первого ряда 9 лет и 11 месяцев.
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