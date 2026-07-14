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Песков назвал позицию ЕС тупиковой из-за Мерца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания лидера немецкого блока ХДС Фридриха Мерца об отстранении Российской Федерации от участия в разработке гарантий безопасности Украины демонстрируют полную бесперспективность позиции Европейского союза.

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