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WJS: Белый дом готовит план Б для сохранения пошлин независимо от решения суда

WJS: Белый дом готовит план Б для сохранения пошлин независимо от решения суда

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом Б, который позволит Вашингтону сохранить тарифы на требуемом ему уровне независимо от судебного решения по вопросу блокировки таможенных пошлин.

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