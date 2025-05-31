В Новоаннинском районе на трассе столкнулись два молоковоза По предварительным данным, в 21-00 час. на 705 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение молоковозов «Мерседес» и «МАЗ».
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В Новоаннинском районе на трассе столкнулись два молоковоза По предварительным данным, в 21-00 час. на 705 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение молоковозов «Мерседес» и «МАЗ».