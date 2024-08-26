БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финляндия готовит россиянам ещё один запрет – теперь на покупку недвижимости

Финляндия готовит россиянам ещё один запрет – теперь на покупку недвижимости

Артур КОНДРАТЕНКО  В Министерстве обороны Финляндии разработали законопроект, предусматривающий запрет для граждан России совершать в этой стране любые сделки с недвижимостью.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...законопроект, призванный скопом запретить всем россиянам покупку недвижимости в Финляндии...&quot;                                          Никто из россиян больше ни купит ничего в Финляндии, даром не надо. А то, что уже куплено, нужно превратить в пыль, чтобы финнам ничего не досталось, в частности, взорвать направленным взрывом Helsinki-halli.😜
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21 час.
Svetlana Kuzmina
Да, и пусть куча обломков Helsinki-halli, напоминает финнам об их русофобии.
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21 час.

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