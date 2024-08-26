Svetlana Kuzmina

"...законопроект, призванный скопом запретить всем россиянам покупку недвижимости в Финляндии..." Никто из россиян больше ни купит ничего в Финляндии, даром не надо. А то, что уже куплено, нужно превратить в пыль, чтобы финнам ничего не досталось, в частности, взорвать направленным взрывом Helsinki-halli.😜