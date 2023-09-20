Печенье со сливами и орехами

Осень - время сливовой выпечки. Сегодня будет не традиционный пирог, а печенье. Рецепт простой, а печенье очень вкусное, мягкое, рассыпчатое, и не черствеющее *во всяком случае, в течение двух дней, дольше проверить не удалось))*ПОНАДОБИТСЯ:- 120 г сливочного масла- 50 г растительного масла- 70 г сахара- 10 г ванильного сахара- 35 г кукурузного крахмала- 1/2 ч.